Ele garante que a Exposição Futebol Amador de Rondonópolis, que estará aberta no dia 11 das 13h às 17h e nos dias seguintes (12 a 15) das 8h às 17h, proporcionará momentos de muito saudosismo aos visitantes.

“Quero compartilhar estes momentos inesquecíveis do nosso futebol e fazer desta exposição um marco do resgate para, quem sabe, possa voltar aos seus bons tempos, quando clássicos entre o Batidinha e o Santos, por exemplo, paravam a cidade”, comentou, observando que União e Tigrão, dois times profissionais, têm suas raízes na várzea rondonopolitana.

Joel Colecionador tem 57 anos e é servidor do Ministério da Saúde. Ele conta que tem em suas mãos um verdadeiro acervo do futebol amador local, que começa a partir de 1957 e passa pelos seus tempos áureos que, para ele, foram os anos 60 e 70.

“São histórias dos times que marcaram época, os grandes jogadores, os árbitros, os campos da cidade e de momentos inesquecíveis do antigo Estádio Municipal Luthero Lopes (na Bandeirantes), que teve desfilando por seu gramado por duas vezes o eterno Mané Garrincha”, conta.

Realizada no pátio da Catedral Santa Cruz, a exposição, que se estende até o próximo dia 15, visa promover um resgaste histórico e um mergulho nos tempos áureos do futebol amador rondonopolitano, por meio de fotos e curiosidades que estarão dispostos em 25 painéis.

“Vão rever momentos inesquecíveis do nosso futebol amador, com grandes times que enchiam o Luthero em dias de jogos do Santos, Olaria, Batidinha, Comercial, Paraibana, Raquinho, Flamenguinho, Rodoviário, dentre outros”, observou o colecionador.

Ele acrescentou ainda que serão homenageados, durante a exposição, desportistas que deixaram os seus nomes marcados na história do futebol amador de Rondonópolis.