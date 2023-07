1 de 2

Como mostrou o A TRIBUNA, em reportagem na última semana, a minuta do projeto de lei do Código Ambiental Municipal, lei que vai integrar o novo Plano Diretor de Rondonópolis, tem recebido críticas por apresentar mudança quanto ao texto inicial que havia sido elaborado e aprovado pelos conselhos do Meio Ambiente e do Plano Diretor.

Entre as principais alterações que estão sendo criticadas, está a ampliação das Áreas de Proteção Permanente (APPs) do Rio Vermelho e de córregos que cortam o perímetro urbano de Rondonópolis.

Classificada pelo biólogo, ex-secretário Municipal de Meio Ambiente e ex-presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Consema), João Fernando Copetti Bohrer, como um “show de horrores”, a minuta do Código Ambiental do Município encaminhada à Câmara Municipal pelo Poder Executivo, ampliou de 100 para 200 metros em cada uma das margens a área de APP do Rio Vermelho, de 50 para 70 metros as APPs do Rio Jurigue e dos córregos Arareau e Lourencinho, e de 30 para 50 metros dos demais córregos da cidade.

Copetti explicou que o Código Ambiental do Município atual seguia os parâmetros da legislação ambiental federal com relação à APP do Rio Vermelho, com 100 metros em cada margem e de 30 metros para os demais córregos.

Com relação aos córregos Arareau e Lourencinho e o Rio Jurigue, a legislação ambiental já previa uma área de APP maior, com 50 metros de proteção em cada margem, quando a lei federal prevê 30 metros. No caso desses três, a minuta elaborada pelo Executivo ampliou a metragem da APP ainda mais, passando para 70 metros.

“É claro que os códigos ambientais dos municípios podem utilizar critérios para estabelecer áreas de APPs mais restritivas com relação ao que prevê a lei federal mas, no caso de Rondonópolis, já era mais restritivo com relação ao Arareau, Jurigue e Lourencinho por situações específicas. No entanto, não há nenhum critério técnico ambiental que justifique ampliar as APPs ainda mais. O nível de restrição existente já é suficiente”, argumentou.

O biólogo destacou que ampliar as áreas de proteção do Rio Vermelho e demais córregos da cidade não impactará em maior proteção ambiental.

“Rondonópolis tem hoje áreas de proteção ocupadas por residências e empresas [conforme a metragem prevista na legislação atual], que ainda não foram retiradas. Além disso, ampliar as APPs não terá impacto nas áreas já consolidadas com edificações, que em sua maioria foram construídas obedecendo a legislação existente”.