Pela segunda vez no ano, a Câmara Municipal realizou, de portas fechadas, sem o acesso da imprensa, assessores e outras pessoas, a reunião da Ordem do Dia, onde se discutiu os projetos que devem entrar na pauta de votação da sessão de hoje (5).

“Na reunião da Ordem do Dia realizada de portas fechadas foi dado o debate sobre projetos do Executivo que chegaram. Precisamos deste tempo para uma análise mais criteriosa das novas pautas”, comunicou o presidente da Casa de Leis, vereador Júnior Mendonça (PT).

Ao A TRIBUNA, ele informou ainda que, a partir de agora, a primeira reunião da Ordem do Dia da Câmara Municipal de cada mês será dessa forma. As reuniões da Ordem do Dia, geralmente, acontecem na tarde das terças-feiras.