A Câmara Municipal vai dar andamento nas discussões sobre os projetos do Plano Diretor Municipal de Rondonópolis, com a realização da segunda audiência pública hoje (18), às 18h, no Plenário do Legislativo. Desta vez, o debate será em torno da minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor.

- Publicidade -

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, minuta que será debatida pelo Legislativo, é o instrumento básico do planejamento territorial de Rondonópolis e da política de desenvolvimento urbano sustentável, aplicável à totalidade do território municipal, cuja finalidade é emanar condições indispensáveis à implantação de um desenvolvimento ordenado, voltado para o progresso do Município e o bem-estar de seus habitantes.

Os projetos de lei que compõem o Plano Diretor são o Perímetro Urbano, Código de Obras e Edificações, Código de Posturas, Parcelamento do Solo, Uso e Ocupação do Solo, Código Ambiental e Plano de Mobilidade e Circulação.