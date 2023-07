1 de 4

Desde o início das atividades, em 16 de junho, a estrutura do Ônibus do Legislativo, adquirido na gestão do ex-presidente Roni Magnani (PSB), está sendo utilizada para implantação este ano do ‘projeto Câmara Itinerante’, com a proposta de atender as demandas das diversas localidades da cidade.

A Escola Estadual “Lucas Pacheco de Camargo”, localizada no Jardim Vera Cruz em Rondonópolis, foi a 1ª unidade escolar a ser contemplada com ação do “Ônibus Câmara Itinerante”, que aconteceu no dia 16.

O projeto coordenado pela Escola do Legislativo, está percorrendo várias escolas da cidade, onde estão matriculados os 21 vereadores mirins eleitos na atual legislatura.

A segunda unidade de ensino a receber a estrutura do Legislativo foi a Escola Estadual Maria de Lima Cadidé, instalada na Vila Operária, no dia 23 de junho.

Além das escolas, o “Ônibus do Legislativo” também está prestando atendimento junto às feiras livres da cidade, diante de uma parceria firmada com a Associação dos Feirantes de Rondonópolis (Asfero). Duas feiras livres já foram atendidas, na Vila Aurora e no Conjunto São José.

A mais recente parceria firmada pela Câmara de Vereadores de Rondonópolis dentro do projeto “Câmara Itinerante Ônibus do Legislativo”, aconteceu nesta sexta-feira (30).

Juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi lançado o projeto “Base de Apoio ao Caminhoneiro (BAC)”, junto ao terminal rodoferroviário da Rumo.

De acordo com o presidente do Legislativo de Rondonópolis, vereador Júnior Mendonça (PT), essa parceria é importante para ouvir as demandas, tanto dos profissionais da estrada – os caminhoneiros – bem como dos transeuntes, das pessoas comuns do dia-a-dia.

“Precisamos valorizar, mas também oferecer condições a esses profissionais valorosos que transportam as riquezas do nosso Brasil através de nossas rodovias e a Câmara Municipal não poderia se furtar em dar a sua parcela de colaboração”, disse Júnior Mendonça.