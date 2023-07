No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas vivem no campo, são quase 4,5 milhões de estabelecimentos vinculados à Agricultura Familiar, mas ocupam apenas 1/4 das terras cultivadas.

No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas vivem no campo, são quase 4,5 milhões de estabelecimentos vinculados à Agricultura Familiar, mas ocupam apenas 1/4 das terras cultivadas.

“O Poder Legislativo sempre participou da realização da Exposul, aprovando e autorizando o Executivo quanto à liberação de recursos destinados à feira. Mas, desta vez, sentimos a necessidade de estarmos mais próximos da comunidade. Sabemos da importância que tem a Exposul no cenário do agronegócio e da agricultura familiar, dois pilares fortes dentro da economia e grandes responsáveis pelo desenvolvimento de nossa Nação”, externou Júnior Mendonça.

A idéia surgiu no início deste ano, durante uma visita feita pela diretoria do sindicato ao presidente do Legislativo, vereador Júnior Mendonça (PT).

A idéia surgiu no início deste ano, durante uma visita feita pela diretoria do sindicato ao presidente do Legislativo, vereador Júnior Mendonça (PT).

Uma parceria inédita firmada entre a Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis e o Sindicato dos Produtores Rurais vai possibilitar que o Legislativo local seja instalado e funcione, com atendimento ao público, durante uma semana dentro do Parque de Exposições “Wilmar Peres de Farias”, durante a realização da 49ª Exposul.

Ainda assim, produzem 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Em nossa região, são mais de 5.000 famílias ligadas à Agricultura Familiar que garantem o alimento na mesa do cidadão. A proposta é discutir políticas públicas para o setor.

A Agricultura Familiar tem buscado, cada vez mais, estabelecer novas formas de geração de renda, conciliando a preservação de florestas e animais com a produção saudável de alimentos, garantindo o sustento dessas milhares de famílias e oportunizando ao povo brasileiro o consumo de alimentos saudáveis.

“É importante que todos pequenos produtores rurais da região participem deste debate proposto pela Câmara de Vereadores, pois a partir das demandas apresentadas dentro da Audiência Pública é que faremos os encaminhamentos junto aos governos municipal, estadual e, sobretudo, junto ao governo federal, que vem resgatando os programas sociais e políticas públicas de incentivo às minorias e os segmentos que impulsionam o desenvolvimento do nosso país”, finalizou Júnior Mendonça.

Deverá neste ato ser formado um fórum para debater os desafios da Agricultura Familiar para o futuro.

Serão convidados para participar desta reunião: Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, Deputados Estaduais, Deputados Federais, Secretários Estaduais, Ministros de Estado, Sindicatos de classe e a comunidade em geral.

Durante os seis dias de festa, 07 a 12 de agosto, a Câmara de Vereadores vai estar com toda sua estrutura, inclusive o “Ônibus do Legislativo”, montada dentro do Parque de Exposições “Wilmar Peres de Farias”, com atendimento voltado às demandas sociais. A Audiência Pública vai acontecer no dia 7 de agosto, às 19h00, dia de entrada franca na Exposul.