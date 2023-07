Após a realização da segunda audiência pública conduzida pela Câmara Municipal para debater os projetos de lei do novo Plano Diretor Municipal, vários pontos das propostas do Poder Executivo passaram a ser questionados por representantes da sociedade civil.

Entre os pontos que geram polêmica estão a redução do perímetro urbano da cidade em 48% do atual, a diminuição do número de andares que podem ser construídos em edificações, o aumento do percentual de impermeabilização nos terrenos, a implantação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo em determinadas situações, o aumento da distância da construção de fachadas, bem como a ampliação das Áreas de Proteção Permanente (APPs) do Rio Vermelho e outros córregos da cidade.

Segundo o biólogo João Fernando Copetti Boher, foram vários os apontamentos e questionamentos feitos durante as duas primeiras audiências públicas, bem como os que têm sido encaminhados pela comunidade para a Câmara Municipal.

Ele explica que as indicações, propostas e questionamentos da população serão devidamente avaliados durante as Câmaras Temáticas pela Comissão Especial do Plano Diretor, que buscam debater tecnicamente cada ponto dos projetos de leis apresentados pelo Poder Executivo.

Copetti destaca que existem muitos questionamentos que já foram feitos e como ainda há cinco audiências públicas a serem realizadas, outros apontamentos devem ocorrer.

Tanto vereadores como a comissão técnica deve analisar tecnicamente cada situação para poder chegar ao final com um Plano Diretor que garanta um desenvolvimento econômico, social e sustentável da cidade.