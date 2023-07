Depois de quase dois meses com o tráfego de veículos interditado, as obras de recuperação do Anel Viário “Conrado Salles Brito” avançam e a empresa responsável adota operação “pare” e “siga” na via.

A liberação da passagem de veículos pesados deve acabar com os transtornos gerados à comunidade do Campo Limpo, bem como reduzir os problemas causados pelo tráfego pesado no perímetro urbano de Rondonópolis, especialmente na Avenida W-11. A liberação do tráfego em sistema pare e siga foi confirmada ontem (19) pela Secretaria de Estado de Infraestrutura.

Segundo a Sinfra-MT, a liberação do trânsito em sistema pare e siga foi possível com o avanço das obras. Na reta final, a recuperação do trecho deve ser finalizada no início de agosto.