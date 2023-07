A falta de informações para os clientes foi o principal problema encontrado nos estabelecimentos noturnos neste final de semana durante a fiscalização realizada pelo Procon de Rondonópolis.

Bares e restaurantes que não tinham preços visíveis nos produtos, nem do couvert artístico, como ausência de cartazes indicando a proibição de consumo e venda de bebidas alcoólicas a menores, falta da placa de proibido fumar no ambiente, nenhum aviso das formas de pagamentos aceitas pelo estabelecimento, assim como falta do exemplar do Código de Defesa do Consumidor foram as infrações mais recorrentes durante a inspeção.

O Procon alerta que, neste final de semana, a ação foi de caráter preventivo. Nesta etapa, a fiscalização ocorreu nas principais ruas e avenidas que oferecem serviços para quem gosta da noite, na região da Vila Aurora, incluindo casas noturnas e bares da Avenida Júlio Campos.