O Procon de Rondonópolis, desde esta sexta-feira (7), está retomando a operação noturna com diligências em bares, restaurantes e casas noturnas. O principal objetivo é o de orientar os comerciantes sobre os direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Na fiscalização, a equipe do Procon vai verificar se os estabelecimentos estão cumprindo com a legislação de defesa do consumidor.

A coordenadora do Procon de Rondonópolis, Luana Teixeira Soares, destaca que no ato da fiscalização serão verificados vários itens, entre eles, se o estabelecimento disponibiliza o nome, telefone e endereço do Procon em local visível, se conta com um exemplar do Código de Defesa do Consumidor disponível aos clientes, se os preços dos produtos estão informados em cartazes e cardápios, se informa ao consumidor que a taxa de serviço é opcional e se há informação sobre a cobrança do couvert artístico.

Segundo a coordenadora, é importante que os estabelecimentos estejam atentos em cumprirem com as determinações do Código de Defesa do Consumidor.

Ela explica que, por exemplo, é obrigatório que o estabelecimento disponibilize o nome, telefone e endereço do Procon em local visível, que mantenha afixados em pontos de ampla visibilidade, de forma clara e ostensiva, cartazes com avisos sobre a proibição de fumar no local, que disponibilize um exemplar do CDC aos clientes e que disponibilize informativos de preços dos produtos.

Além disso, a coordenadora ressalta que os comerciantes devem informar ao consumidor que o pagamento da taxa de serviço é opcional, pois o consumidor tem o direito de decidir pelo pagamento ou não, já que isso vai depender do serviço recebido.

Com relação ao couvert artístico, Luana reforça que cabe ao comerciante informar que a cobrança ocorrerá quando houver uma atração artística no local (ao vivo).