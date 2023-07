Rondonópolis exportou U$ 1.572,51 bilhão no primeiro semestre do ano, valor 2,2% superior ao exportado no mesmo período de 2022, seguindo em ritmo semelhante ao do ano passado, com perspectivas de fechar 2023 com indicadores um pouco melhores daqueles de 2022. Os dados são do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Com o total exportado, Rondonópolis fecha o semestre como segundo maior exportador de Mato Grosso e 15º maior do Brasil. As exportações do período representaram 9,4% do total exportado pelo Estado e 0,9% do total brasileiro.

Segundo o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, os números das exportações neste primeiro semestre mostram que a tendência é que o Município feche o ano com indicadores um pouco melhores que do ano passado e como maior exportador de Mato Grosso.

Ele destaca que Rondonópolis, ao contrário de outros grandes exportadores de Mato Grosso, como Sorriso, tem volume de exportações mantidos ao longo do ano.

“Rondonópolis embarca, em média, durante o período de safra cerca de 1.800 caminhões dia de grãos, e no período de entressafra o volume é pouco menor, com uma média de 1.500 caminhões dia. Já outras cidades, como Sorriso, exportam um volume muito maior no período de safra daquele da entressafra, e com isso, o volume das exportações no ano de Rondonópolis acaba sendo maior”.

Alexsandro Silva explica que isso ocorre porque Rondonópolis exporta grãos de todo o Estado e a região conta com uma estrutura de armazenamento de grãos maior. Isso permite que o produtor armazene os grãos e exporte no período de entressafra, quando o preço, geralmente, é mais alto.

Além disso, o secretário destaca que o maior volume de exportações de Rondonópolis é de farelo de soja para ração animal. “É um produto que tem valor agregado, proveniente da indústria local, que conta com grandes esmagadoras. Enquanto o óleo de soja, em sua maioria, é destinado ao mercado interno, o farelo segue para outros países, principalmente, a China”, indica e acrescenta que o volume exportado de farelo reflete ainda a força da indústria local.

Por outro lado, os dados apontam queda nas importações. Neste primeiro semestre do ano, Rondonópolis importou U$ 575,28 milhões, valor 50,9% menor do que o registrado no primeiro semestre de 2022.

Com esse montante, as importações representaram 41% do total importado por Mato Grosso no período e 0,5% da do Brasil, colocando o Município como maior importador do Estado e 46º do País.