Único espaço destinado para o atendimento das mulheres em situação de rua em Rondonópolis, a unidade feminina da Casa Esperança está prestes a fechar as portas por falta de apoio financeiro.

- Publicidade -

“A Casa Esperança Feminina está com os dias contados. Vai fechar”, denunciou a vereadora Marildes Ferreira (PSB), ontem (21), durante a sessão da Câmara Municipal.

De acordo com a parlamentar, a prefeitura de Rondonópolis repassa, em forma de subvenção para a unidade, somente R$ 9 mil. “Só de folha de pagamento são R$ 13 mil mensalmente e o aluguel do espaço custa R$ 3 mil”, informou Marildes, acrescentando que o prédio atual, que fica localizado na Rua Poxoréu, onde funcionou o Cartório do 3º Ofício, terá que ser desocupado. “Não podem permanecer mais, pois o imóvel alugado foi para leilão e eles [Casa Esperança Feminina] têm que sair de lá”, assinalou Marildes.

Nomeada de Comunidade Terapêutica Feminina Irmã Luíza, a casa abriu as portas oficialmente no dia 4 de junho de 2020, em plena pandemia do coronavírus, conforme noticiou este jornal, ofertando 30 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social.