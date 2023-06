Um grupo de pescadores de Rondonópolis que integra a Colônia Z3 esteve, pela segunda vez, nesta sexta-feira (2), acompanhando na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) a apreciação do projeto “Transporte Zero”, do Governo do Estado, que prevê que no período de cinco anos, a começar em 1º de janeiro de 2024, o transporte, armazenamento e comercialização do pescado fiquem proibidos em todos os rios de Mato Grosso.

Os deputados acabaram aprovando, por maioria, o projeto em primeira votação, mas os pescadores locais prometem se manter mobilizados na busca de evitar a aprovação da proposta que agora segue para a segunda votação.

Segundo o presidente da Colônia Z3, Francisco Teodoro da Silva, apesar da aprovação em primeira votação, ficou acordado com a ALMT que serão realizadas audiências públicas em vários municípios de Mato Grosso, incluindo Rondonópolis, para debater o projeto com os pescadores locais.

“Aguardamos agora a data em que será realizada a audiência pública aqui em Rondonópolis. Não podemos aceitar a aprovação dessa lei do jeito que está”, afirma.

A promessa obtida pelos pescadores profissionais, conforme Francisco, é de que a segunda votação somente será marcada após a realização das audiências públicas.

Entre os deputados de Rondonópolis, Thiago Silva (MDB) votou contra o projeto, enquanto os deputados Sebastião Rezende (União) e Cláudio Ferreira (PTB) foram favoráveis. O deputado Ondanir Bortolini, Nininho (PSD), está licenciado. A proposta foi aprovada em primeira votação por 14 votos a 5.