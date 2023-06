Ontem, já com a presença de inúmeros pescadores no plenário da ALMT, incluindo o grupo com cerca de 50 de Rondonópolis, um novo pedido de vista, desta vez feito, além de Wilson Santos, pelos deputados Carlos Avalone (PSDB), Lúdio Cabral (PT), Max Russi (PSB), Valdir Barranco (PT) e Eliseu Nascimento (PL), adiou a votação para hoje (2), quando o projeto deve ser apreciado em sessão extraordinária.

O projeto de lei do Governo do Estado foi encaminhado nesta quarta-feira (31) em regime de urgência para ser votado na Assembleia Legislativa, mas um pedido de vista do deputado estadual Wilson Santos (PSD) tirou a proposta de votação.

Cerca de 50 pescadores profissionais de Rondonópolis acompanharam ontem (1) sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso em manifestação contra o projeto de Lei 1363/2023 – Transporte Zero – do Governo do Estado que prevê que no período de cinco anos, a começar em 1º de janeiro de 2024, o transporte, armazenamento e comercialização do pescado fiquem proibidos em todos os rios de Mato Grosso.

“Além do auxílio de um salário mínimo proposto pelo Estado não ser suficiente para atender as necessidades das famílias dos pescadores, em nenhum momento o Governo ouviu os pescadores. Esse projeto pegou a gente de surpresa”, acrescentou.

OUTRO LADO

A argumentação do Governo do Estado é de que a medida foi necessária em razão da redução dos estoques pesqueiros em rios do Estado, colocando em risco várias espécies nativas de Mato Grosso e estados vizinhos.

“Além da preservação das espécies e combate à pesca predatória, o objetivo do projeto também é fomentar o turismo no Estado e garantir emprego e renda para as famílias”, justifica o Paiaguás por meio de sua assessoria.

O projeto de lei do “transporte zero”, como está sendo chamado, proposto pelo Governo de Mato Grosso, se aprovado, poderá mais do que dobrar o turismo da pesca esportiva no estado, com atração de milhares de turistas e geração de empregos. A perspectiva é do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.

Ele lembrou que, nos últimos anos, o número de turistas que vinha a Mato Grosso fazer pesca esportiva começou a diminuir drasticamente por conta da falta de peixes nos rios, reflexo da pesca predatória.

“Esses turistas começaram a migrar para o Amazonas e para a Argentina. Perdemos grande parte dessa fatia do turismo da pesca esportiva para esses dois lugares, porque lá tem peixe e aqui ou não tem peixe ou não tem na medida que eles procuram. Então muitos hotéis e pousadas passaram a atuar com menos lotação ou até fecharam. Houve uma desaceleração de todo o segmento”, explicou.

Conforme o Governo do Estado, o projeto não proíbe a pesca. Quem quiser pescar, poderá pescar e comer o peixe na beira do rio, já que o transporte do pescado é proibido.