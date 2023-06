Uma definição do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) sobre o pedido feito pela Câmara Municipal, de suspensão do projeto de implantação dos corredores exclusivos de ônibus, ciclofaixas e ciclorrotas em algumas vias de Rondonópolis, deve sair entre hoje (13) e amanhã (14), segundo apurou o A TRIBUNA.

A implantação do projeto iniciou há mais de 15 dias com a sinalização das faixas na Rua Dom Pedro II, no trecho entre as avenidas Lions Internacional e Frei Servácio.

Conforme já noticiado, na terça-feira passada (6), uma audiência pública, realizada na Câmara Municipal, resultou no encaminhamento do pedido de suspensão, por, pelo menos, 15 dias, a fim de que o tema possa ser melhor discutido e realizado um estudo técnico mais aprofundado do projeto em execução.

Na última sexta-feira (9), a Câmara Municipal informou que, através do gabinete da presidência, protocolou na Prefeitura de Rondonópolis o Ofício 110/2023, reiterando o pedido de suspensão (por pelo menos 15 dias).

O A TRIBUNA apurou que a gestão municipal tomou conhecimento na tarde de ontem (12) do ofício e a expectativa é de que entre hoje e amanhã o prefeito deve se pronunciar a respeito.

Este é o segundo pedido de paralisação dos serviços. O primeiro foi encaminhado no dia 30 de maio ao prefeito pela Câmara Municipal, por meio de ofício, após reunião com integrantes de entidades empresariais do município.