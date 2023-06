A Paróquia São João Batista celebrará, de 14 a 24 de junho, a festa do seu padroeiro, que também é considerado o de Rondonópolis. Este ano, as festividades contam com missas, quermesses e com um show de prêmios, que já estão com as cartelas sendo comercializadas.

- Publicidade -

De acordo com o pároco, padre Vanderson Souza Gomes, para celebrar São João Batista, comemorado no dia 24 de junho, terá todos os dias missa na igreja matriz localizada no Parque Universitário e uma quermesse, com sorteio de prêmios e bingo, além de shows musicais de artistas locais e vendas de comidas típicas, doces e bebidas.

Está programada para o dia de São João Batista a realização de um bingo. Inclusive, as cartelas estão sendo vendidas a R$ 30 e R$ 50. A de R$ 30 dá direito a concorrer uma vez aos quatro prêmios em dinheiro. Já a cartela de R$ 50 dá direito a concorrer duas vezes.

Quem comprar a cartela terá direito a concorrer a R$ 15 mil no primeiro prêmio, R$ 10 mil no segundo e terceiro e de R$ 5 mil no quarto. “Além disso, nos outros 10 dias da festa do padroeiro serão sorteados cada dia um prêmio bônus de R$ 1 mil”, disse o padre, que é da congregação salesiana.

“Ao todo, serão R$ 50 mil em prêmios”, acrescentou o pároco, que esteve ontem no A TRIBUNA para divulgar a programação. As cartelas podem ser adquiridas por meio do plantão de vendas pelo whatsApp: (66) 99911-3466.

CELEBRAÇÕES

As missas serão celebradas cada dia por um padre diferente, sendo nos três primeiros dias por bispos. No dia 14, abre as festividades o bispo da diocese Rondonópolis-Guiratinga, Dom Maurício; no dia seguinte, será o arcebispo metropolitano da arquidiocese de Cuiabá, Dom Mário; e no dia 16, será a vez do arcebispo emérito da arquidiocese de Passo Fundo (RS), Dom Altieri.

“Os outros dias serão padres daqui e de outras cidades”, comentou Vanderson. “As missas, entre os dias 14 e 23 serão celebradas todos os dias às 19h. No Dia de São João Batista (24), começa às 17h”.

Já a quermesse, com as comidas típicas e shows musicais com cada dia com artistas locais, acontecerão depois das celebrações das missas. “Toda a cidade está convidada para prestigiar esta grande festa do padroeiro da nossa paróquia e de Rondonópolis”.

ARRECADADO

Com a igreja matriz localizada na rua Batuíra, 1414, no Parque Universitário, a paróquia São João Batista, criada há nove anos, conta, atualmente, com 16 comunidades, segundo o padre Vanderson.

“Todo o dinheiro arrecadado com a festa será revertida para a manutenção das comunidades e atividades sociais da paróquia, como o Oratório Filhos de Dom Bosco e as pastorais”, citou o religioso.