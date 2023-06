A gestão do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) afirmou, por meio de nota encaminhada ao A TRIBUNA, ontem (20), que não deixou de encaminhar à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as informações referentes ao saldo das contas bancárias do município, que foram solicitadas por meio de requerimento aprovado em meados do mês passado.

O esclarecimento da prefeitura vem após reportagem publicada na edição do dia 17 de junho por este jornal, com o título, “Requerimento: Após ultimato, Pátio responde Câmara”.

“O Município esclarece que, em nenhum momento, houve ausência de informações ou qualquer atraso por parte das Secretarias Municipais diante da solicitação dos parlamentares acerca de saldos, cronograma de pagamentos e outras questões financeiras”, diz trecho da nota.

Aprovado no dia 17 de maio, o requerimento de informações de autoria da Mesa Diretora da Casa de Leis foi protocolado na Prefeitura no dia 19 de maio, às 13h45.

Entre os 14 questionamentos feitos no documento, está se a gestão do prefeito José Carlos do Pátio vem cometendo a chamada “pedalada fiscal”, considerado um crime de responsabilidade.

Além do prefeito, o requerimento de informações foi endereçado aos secretários de Finanças, Planejamento e Governo: Rodrigo Lopes, Rafael Arenhardt e Ione Rodrigues, respectivamente.

Conforme noticiou o A TRIBUNA na semana passada, a Câmara informou que, como não teriam sido enviadas pela prefeitura as informações solicitadas, protocolou um novo ofício no dia 14, dando um prazo de 24 horas para que o Executivo Municipal se manifestasse sobre o assunto.

Um dia depois, como foi noticiado, a Câmara também informou que recebeu da prefeitura uma resposta ao requerimento, um relatório contendo 181 páginas.

Na nota enviada ontem ao A TRIBUNA, a administração municipal afirma, conforme demonstram documentos encaminhados em anexo, que no dia 6 de junho foram protocolados pelos secretários Rafael Arenhardt e Rodrigo Lopes as informações relacionadas às suas respectivas pastas.

“Já haviam protocolado perante a Casa de Leis os documentos pertinentes ao referido requerimento, apresentando de forma detalhada as respostas necessárias em face aos questionamentos recebidos”, atesta na nota.

Além disso, conforme o Paço, no dia seguinte (7), a secretária Municipal de Governo, Ione Rodrigues, “também encaminhou expediente à Câmara, reforçando as respostas anteriormente apresentadas pela Secretaria de Finanças e Planejamento, descartando assim, qualquer hipótese de falta de atendimento ou manifestação por parte do Município”, acrescenta.

Na nota, a prefeitura também contesta o ultimato de 24 horas dado pela Câmara, que foi repercutida na edição do dia 15, para a apresentar as respostas para os 14 questionamentos do requerimento.

“Após o recebimento de um novo pedido de informações, com prazo de apenas um dia (vinte e quatro horas) para remessa de respostas, o Município, mais uma vez, cumprindo seu papel institucional e em respeito às atribuições parlamentares e ao que prevê a Lei Orgânica de Rondonópolis, apresentou novamente respostas à Secretaria Legislativa Institucional (SLI da Câmara)”, reforça a nota.

“Através de expediente remetido pelas Secretarias de Governo, Finanças e Procuradoria-Geral demonstrou, por meio de documentos com os respectivos protocolos comprobatórios, que todos os esclarecimentos solicitados já haviam sido respondidos em tempo hábil e que não houve nenhuma perda de prazo, muito menos falta de manifestação”, completa.