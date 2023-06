Ainda conforme apuração da reportagem, a resposta ao requerimento da Câmara encaminhada pela gestão de Zé do Pátio conta, ao todo, com 181 páginas.

No ultimato, a Câmara deu um prazo de 24 horas para que a administração municipal encaminhasse as respostas solicitadas no requerimento, de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado no dia 17 de maio, ou seja, há quase um mês.

A Câmara Municipal de Rondonópolis já recebeu a resposta da gestão do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) para o requerimento de informações referentes ao saldo das contas bancárias do município.

No ofício assinado pela presidência da Casa, conforme já noticiado, foi reiterado que o requerimento foi aprovado no dia 17 de maio e protocolado na Prefeitura no dia 19, às 13h45. Porém, não teve resposta da gestão municipal dentro do prazo estabelecido no artigo 175 do Regimento Interno da Casa de Leis, que seriam 15 dias após o protocolo.

Entre os 14 questionamentos feitos no requerimento, de autoria da Mesa Diretora, está se a gestão do prefeito José Carlos do Pátio vem cometendo a chamada “pedalada fiscal”, considerado um crime de responsabilidade.

Além do prefeito, o requerimento de informações foi endereçado aos secretários de Finanças, Planejamento e Governo: Rodrigo Lopes, Rafael Arenhardt e Ione Rodrigues, respectivamente.