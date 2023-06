Os clubes de Rotary International existentes em Rondonópolis estão com novos presidentes para o ano rotário que vai do dia 1º de julho deste ano a 30 de junho de 2024. O calendário de posse prossegue até o fim do mês.

Todos eleitos pela primeira vez para desempenharem a função, os novos presidentes visitaram o A TRIBUNA, nesta sexta-feira (9), onde falaram um pouco sobre os trabalhos que pretendem realizar ao longo do próximo ano rotário.

Estavam acompanhados, na visita, da governadora assistente da área 2 do Distrito 4440 do Rotary Club, Lenice Almeida. Além dela, veio também Ivonei Resmini, diretor de Desenvolvimento do Quadro Associativo do Distrito 4440, que engloba 104 clubes rotarianos de Mato Grosso.

De acordo com Pedro Luiz da Silva, presidente eleito do Rotary Club Rondonópolis, o mais antigo da cidade, com 55 anos de atuação, ele terá como objetivo principal fortalecer as ações já desenvolvidas no sentido de ajudar financeiramente entidades, como a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor) e a Associação Rondonopolitana de Pessoas com Transtorno Autista (Arpta). “Uma atuação mais voltada para as pautas da área da saúde”, pontua.

O presidente do Rotary Club Rondonópolis Cerrado, Carlos Gil de Lima, antecipou que pretende atuar para o crescimento dos projetos desenvolvidos atualmente e implantar novos no próximo ano rotário.

“É uma honra estar presidente de um clube forte, que tem grandes projetos, como Olhos do Cerrado, Talentos do Cerrado e Fio de Amor. Queremos dar continuidade e lançar pelo menos mais dois”, afirmou.

O Rotary Club Rondon, que apadrinha a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rondonópolis, terá como presidente Welington Martins. Segundo ele, uma das principais tarefas será fortalecer o tradicional “Costelão da Apae”, que chega à sua 29ª edição.

“Queremos fazer um grande evento este ano, visando a arrecadação de fundos para complementação dos custos de manutenção e desenvolvimento da entidade (Apae)”.

Presidente do Rotary Club Rondonópolis Vila Operária, Aluízio Lins Vitório Segundo destacou que terá como carro-chefe fortalecer as ações para arrecadar fundos para serem destinados à aquisição de aparelhos ortopédicos que contemplem pessoas carentes com mobilidade reduzida.