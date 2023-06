O Hospital Santa Casa Rondonópolis atingiu nível máximo de excelência com alta adesão as práticas de segurança do paciente. A instituição faz parte dos 1.235 hospitais do Brasil avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Dos 14 hospitais participantes de Mato Grosso, somente a Santa Casa Rondonópolis e mais dois hospitais atingiram 100% de conformidade com os critérios estabelecidos pela ANVISA.

O “Relatório da Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – 2022” avaliou os serviços de saúde com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no país.