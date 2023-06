1 de 4

Clube Recreativo AMIGOS DA OBJETIVA, de fato foi um grupo formado para a prática do futebol soçaite em Rondonópolis que acabou marcando época e, inclusive, servindo de modelo para outras cidades.

- Publicidade -

Tendo como origem os clubes rotarianos locais, em 5 de setembro de 2001 (data registrada em seu estatuto) e como a sua sede as instalações recreativas da empresa OBJETIVA ENGENHARIA, depois acabou se expandindo para adesões de pessoas amigas dos rotarianos.