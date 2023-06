Dados do Radar Saúde, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), mostram que Rondonópolis ainda precisa melhorar nos indicadores da saúde da primeira infância.

- Publicidade -

A ferramenta que compila dados do DataSus do Ministério da Saúde relativos ao ano de 2020 indica que o Município está classificado como regular nos índices de mortalidade infantil, de consultas pré-natal e de baixo peso ao nascer.

O Radar Saúde aponta que a taxa de baixo peso ao nascer na cidade é de 8,18%. Percentual classificado como regular. Para ser considerado bom, o percentual deve ser menor que 6%, e caso seja maior que 10%, é considerado ruim. Para estabelecer a taxa, o método utilizado é o cálculo de 100 × (número de nascidos vivos com peso inferior a 2.500 gramas / total de nascidos vivos).