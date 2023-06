Uma audiência pública, na próxima segunda-feira (19), às 18h, na Câmara Municipal, deve marcar o início das discussões com a sociedade sobre os projetos de Lei que vão compor o novo Plano Diretor Municipal de Rondonópolis (PDMR). A informação foi repassada, na tarde de ontem (13), pelo presidente da Casa de Leis, vereador Júnior Mendonça (PT).

“Vamos abrir a discussão, chamar a sociedade organizada, as entidades de classe, para que juntos, em consonância com o crescimento da cidade de Rondonópolis possamos discutir o plano diretor municipal”, disse o petista.

O anúncio do início das discussões pelo presidente da Câmara veio logo após o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) entregar ao Legislativo Municipal as duas minutas que faltavam para compor a proposta do Executivo para o novo plano diretor da cidade.

“Não podemos tomar decisões unilaterais, precisamos ouvir toda a sociedade civil organizada, abrir o debate para novas ideias. Este será o plano diretor mais plural que Rondonópolis já teve”, garantiu Mendonça.

Disse ainda que será discutida pela Comissão Especial do Plano Diretor do Município de Rondonópolis, eleita na semana passada pela Câmara, uma agenda de reuniões, audiências e atividades, visando ampliar o debate do Plano com a sociedade. “Vamos discutir muito este projeto ao longo deste semestre, antes da sua votação”, reforçou.

Além de Júnior Mendonça, que foi eleito como presidente, a comissão tem na sua composição os vereadores Reginaldo Santos (SD), na vice-presidência; Cláudio da Farmácia (MDB), como relator; e Dr. Jonas Rodrigues (SD), sub-relator. “Vamos votar este ano ainda o Plano, uma vez que o ano que vem é eleitoral e não queremos que as discussões sejam contaminadas”.

Antes das duas minutas entregues ontem, o prefeito já havia encaminhado à Câmara, há cerca de 20 dias, outras duas propostas para composição do Plano Diretor Municipal, que agora será analisado pelos vereadores.

Segundo Pátio, os projetos foram elaborados pensando no desenvolvimento urbano, social, cultural e econômico da cidade, tendo como base a sustentabilidade.

“A gestão está seguindo todos os princípios para garantir o crescimento de Rondonópolis. Um desenvolvimento de forma planejada, organizada, priorizando a questão ambiental, social e cultural, para que a cidade cresça com urbanismo, harmonia e sustentabilidade. Os projetos vêm justamente com esse propósito”, ponderou.