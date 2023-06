As celebrações de Corpus Christi, com seus tradicionais tapetes que são confeccionados com produtos como serragem, areia, flores, pó de café e sal colorido, vão tomar várias ruas de Rondonópolis hoje (8). Todas as paróquias da cidade contam com programações com a decoração das vias com tapetes, missas e procissões.

- Publicidade -

Na Catedral Santa Cruz, os tapetes foram confeccionados na tarde de ontem (7) e a partir das 7h30 de hoje, os fiéis participam das celebrações com missa e procissão, com saída da Catedral até a Comunidade Divino Espírito Santo.

As comemorações também ocorrem nas nove paróquias da cidade ao longo do dia. Haverá celebrações pela manhã, a tarde e a noite.

Na Paróquia Santa Terezinha a missa acontece às 8h, com a procissão que percorre o caminho decorado com os tapetes na sequência.

Na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a procissão será realizada após a celebração, marcada para iniciar às 8h.

Também no período da manhã, com início às 7h, acontece a missa e a procissão na Paróquia São Domingos Sávio. Os fiéis devem sair em procissão da paróquia com chegada na Comunidade Santíssima Trindade.

Na Paróquia São José Esposo estão previstas duas missas. A primeira às 6h e a segunda às 18h, com a procissão ocorrendo logo após a celebração.

Na Igreja Nossa Senhora Aparecida a missa acontece às 7h, com procissão logo após a celebração. Ainda, pela manhã, fiéis se reúnem na Paróquia São João Batista, que terá missa e procissão às 9h.

Na Paróquia Bom Pastor, a missa será realizada no período da tarde, marcada para às 16h, e a procissão acontece na sequência.

Pela noite, estão marcadas celebrações na Paróquia São José Operário, com missa prevista para às 19h e procissão, e, na Paróquia São João Bosco, com missa marcada para às 19h.

Corpus Christi é uma festa que faz parte das tradições da Igreja Católica desde a criação da celebração no século XIII. Neste dia, os fiéis reverenciam o sacramento da Eucaristia. Esse sacramento é uma forma de relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

O Corpus Christi é comemorado exatamente 60 dias após a Páscoa, devendo acontecer em uma quinta-feira. Essa obrigatoriedade é uma referência à Última Ceia, que aconteceu também em uma quinta. Um marco importante para se definir a data de Corpus Christi é o Domingo da Santíssima Trindade, que ocorre oito semanas depois da Páscoa. Na quinta-feira após o Domingo da Santíssima Trindade, é fixada a data de Corpus Christi.