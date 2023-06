A Prefeitura de Rondonópolis, por meio de decisão em processo administrativo realizado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) determinou, via notificação extrajudicial, que a concessionária Rotativo Rondon – Planar Engenharia Ltda – restitua ao Município mais de R$ 4 milhões referentes aos pagamentos da outorga mensal da concessão que não teriam sido efetuadas pela empresa de 2017 até o mês de maio deste ano.

O valor cobrado é referente ao pagamento da outorga para a Prefeitura pela exploração do serviço de estacionamento rotativo no quadrilátero central e é calculado de acordo com o número de vagas existentes.

No processo administrativo, cuja decisão foi publicada no dia 31 de maio, a Setrat aponta que a concessionária descumpriu, reiteradamente, sua obrigação contratual de repassar mensalmente o valor de outorga da concessão.