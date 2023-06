É aguardada para hoje (16) a contraproposta da Santa Casa de Rondonópolis visando a contratualização para a prestação de serviços ao município.

“Ficaram [Santa Casa] de nos entregar até esta sexta um relatório com a contraposta da contratualização”, informou a vereadora Marildes Ferreira (PSB), que preside a Comissão de Saúde da Câmara Municipal.

Conforme noticiou o A TRIBUNA, na sessão do último 7, a Câmara rejeitou o pedido do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) à votação em regime de urgência da autorização legislativa para que o município celebre convênio de até R$ 94.981.701,80 milhões com a Santa Casa.

“Pedimos a derrubada do regime de urgência para que a proposta do Executivo tramitasse normalmente pelas comissões da Casa de Leis e pudéssemos buscar um aumento do valor global, melhorando alguns itens”, explicou a parlamentar, acrescentando que a contratualização já deveria ter sido feita há quase um ano.