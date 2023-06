A Comissão Pró-Travessia Urbana de Rondonópolis, criada por lideranças comunitárias da cidade, vai realizar uma reunião ampliada nesta segunda-feira (26) para tratar de alterações de segurança e melhorias no perímetro urbano nas rodovias BR-163/364. A reunião acontece às 19h no Lance Livre Leilões, localizado na BR-364, em Rondonópolis.

A preocupação é que a construção do contorno norte, desvio que vai tirar o tráfego de veículos pesados da atual travessia urbana da BR-163/364, está prevista para ter início somente em 2027, como mostrou reportagem do A TRIBUNA do início desta semana.

Para a reunião desta segunda-feira, os organizadores querem contar com a presença de deputados estaduais e federais, do senador Wellington Fagundes, de vereadores, empresários e do prefeito José Carlos do Pátio. A comissão acredita que com aumento das cobranças e com pressão, pode ser possível garantir que as obras necessárias sejam antecipadas.