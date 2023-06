O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga hoje (23), às 16h, os dados preliminares do Censo 2022 de Rondonópolis. Os dados finais serão divulgados pelo IBGE na próxima quarta-feira (28).

- Publicidade -

Os números são divulgados preliminarmente nos municípios para que as prefeituras possam recorrer e fazer questionamentos. As prefeituras terão 10 dias para entrarem com recurso junto ao IBGE caso entendam necessário.

Os dados de Rondonópolis serão apresentados ao prefeito José Carlos do Pátio, no Paço Municipal, pelo coordenador local do Censo 2022, Marcelo Marques e, pelo coordenador de Mato Grosso, Francisco Vieira da Silva.

Segundo Marcelo Marques, serão apresentados hoje os dados preliminares populacionais.

“São dados que foram concluídos imediatamente após a conclusão da coleta do Censo 2022, como o total da população. Outros dados como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), são elaborados posteriormente, pois precisam ser analisados”, explicou.

Os números finais do Censo Demográfico 2022 serão divulgados pelo IBGE às 10h da próxima quarta-feira (28). De acordo com o Instituto, na ocasião, serão divulgados os primeiros resultados de população e domicílios, apresentando um conjunto de informações básicas sobre os totais populacionais e de domicílios no País em diferentes níveis geográficos e recortes, além de diversos indicadores derivados dessas informações, como a média de moradores por domicílio, a densidade demográfica e a taxa de crescimento anual da população e dos domicílios.

Ainda, conforme o IBGE, devido à magnitude da pesquisa, os resultados permitirão a exploração dessas informações em diferentes níveis geográficos, como Grandes Regiões, Unidades da Federação, concentrações, entre outros.

A coleta do Censo 2022 começou em agosto do ano passado. Em Rondonópolis, o trabalho passou por dificuldades como o número reduzido de recenseadores e resistência de parcela da população em responder aos questionários. A pesquisa foi concluída no final de maio deste ano após várias prorrogações de prazo.