Hoje, a Clínica Radiológica Bertinetti está inserida dentro do complexo Cedir e se mantém como referência no diagnóstico de imagens não só para Rondonópolis, mas para toda a região.

Dr. Elemar ressalta que após o falecimento do dr. Elmo, foi construído um Memorial de Radiologia instalado no Cedir. “Meu irmão tinha a ideia de ter um museu da radiologia e depois do falecimento dele, consegui criar aqui um memorial da radiologia, com os primeiros aparelhos que foram utilizados, bem arcaicos”, conta e convida a quem quiser conhecer que compareça ao Cedir e visite o memorial que conta com equipamentos que foram utilizados na clínica e guardados ao longo dos anos. O memorial mostra a evolução do diagnóstico por imagem.

Testemunha do crescimento da Clínica Bertinetti ao longo desses 49 anos, o médico radiologista, diretor técnico da Bertinetti, dr. Helil Faria de Queiroz, relata que testemunhou, desde que passou a trabalhar com os irmãos Bertinetti há 28 anos, o crescimento vertiginoso da clínica, lado a lado com a cidade.

“Gostaria de parabenizar calorosamente a clínica radiológica Dr. Bertinetti por seus quase 50 anos de existência. É um momento especial para celebrar o legado deixado pelo Dr. Elmo Bertinetti, um dos fundadores desta instituição notável. É impossível não destacar o espírito grandioso que os irmãos Bertinetti sempre demonstraram. Sua dedicação à excelência no cuidado radiológico e ao atendimento compassivo aos pacientes é verdadeiramente inspiradora. A qualidade dos serviços prestados pela clínica é uma prova tangível desse compromisso”, ressalta dr. Helil.

Ele ainda acrescenta que neste momento de homenagem é importante reconhecer especialmente o Dr. Elemar Bertinetti. “Seu profissionalismo, liderança e orientação têm sido fundamentais para o sucesso contínuo da clínica. E, com profundo respeito, presto minhas homenagens ao saudoso Dr. Elmo Bertinetti, cujo legado permanecerá vivo para sempre em nossos corações”.