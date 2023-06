Rondonópolis vai realizar uma campanha de vacinação contra a meningite, com início na próxima quarta-feira (14). A Secretaria Municipal de Saúde está convocando para receber uma dose única da vacina Meningocócica ACWY adolescentes entre 11 e 14 anos, profissionais da saúde, e todas as pessoas com idade entre 15 e 60 anos.

A campanha de vacinação temporária contra a meningite acontece até o dia 30 deste mês. As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e a imunização acontece das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.

O superintendente de Saúde Coletiva do Município, Paulo Padin, explica que a campanha temporária de vacinação contra a meningite será realizada em Rondonópolis em função do Município contar com um grande número de doses do imunizante Meningocócica ACWY em estoque.