Ele assinalou, no entanto, que com a mudança no traçado, em execução pela empresa, os trilhos passarão praticamente dentro do perímetro urbano da cidade, nas proximidades dos residenciais Maria Amélia e Rosa Bororo. Além disso, deverá ainda cortar uma área de preservação ambiental de cerca de 250 hectares.

O projeto de expansão dos trilhos é dividido em oito trechos. O primeiro, que teve a licença prévia emitida, tem a maior parte dentro do município, com uma extensão de 88,7 km. Mas, com a alteração do traçado em andamento, terá uma redução na linha férrea de cerca de 17 km.

“(A Rumo) Não está seguindo o que foi aprovado pela Sema”, afirmou o professor do curso de Ciências Contábeis, com atuação voltada para pesquisas e ensino na área ambiental.

“(A Rumo) Não está seguindo o que foi aprovado pela Sema”, afirmou o professor do curso de Ciências Contábeis, com atuação voltada para pesquisas e ensino na área ambiental.

O professor doutor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Aguinaldo Gomes Rocha, está denunciando que a Rumo S/A não está seguindo o traçado de ampliação dos trilhos da ferrovia de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, no médio norte do Estado, conforme solicitou o licenciamento ambiental para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

De acordo com ele, além dos impactos ambientais, já que também os trilhos cruzarão uma área de preservação de cerca de 250 hectares, criada há quase 40 anos, que fica nas proximidades do clube do Sispmur, a aproximação do perímetro urbano poderá causar uma série de transtornos para a população.

“Pode causar problemas ambientais, pois a área de preservação que será cortada pelos trilhos é muito boa para captação de água e pode contribuir para a melhoria climática da cidade. Além dos impactos ambientais, como passará bem próximo de bairros, trará muitos transtornos sociais e econômicos, com sérios riscos de acidentes, havendo até riscos de mortes”, alertou o professor.

Do ponto de vista individual, Aguinaldo disse que entre as propriedades rurais que serão afetadas pelos trilhos, a sua, de 113 hectares, ficará dividida em três partes, dificultando as atividades desenvolvidas atualmente.

“Eu concilio a atividade agropecuária com um projeto de pesquisa ambiental de reserva permanente em linhas de plantas nativas do cerrado, que eu desenvolvo há quase 30 anos lá, que auxilia estudos de estudantes de cursos da universidade”, comentou.

Para Aguinaldo, a mudança no traçado pode ter ocorrido por questões econômicas, já que no traçado que houve a licença prévia estava prevista a construção de uma ponte rodoferroviária sobre o Rio Vermelho, com quase dois quilômetros. Com a mudança do traçado, a ponte prevista será reduzida para aproximadamente 400 metros.

“Uma redução às custas de muitos prejuízos ambientais, sociais e econômicos para a população de Rondonópolis”, observou o professor universitário, acrescentando ainda que, lamentavelmente, até o momento, não há informações divulgadas oficialmente sobre as compensações ambientais que serão feitas ao município.

Ele informou ainda que acionou a Sema sobre a questão, já que a Rumo conseguiu a emissão da licença de instalação sem ter o projeto executivo deste novo trajeto aprovado. Porém, ainda não obteve resposta. “Eu também já procurei o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Controladoria Geral do Estado”, afirmou.