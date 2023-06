As obras para a implantação da sinalização das ciclofaixas, ciclorrotas e corredores exclusivos à circulação de ônibus do transporte coletivo municipal, previstas para várias vias da cidade, não serão suspensas pela Prefeitura de Rondonópolis (como queria a Câmara Municipal) e as entidades representativas dos segmentos empresarial da cidade devem apresentar ao Executivo um estudo técnico, que ainda será feito por elas, sobre os impactos da medida.

Estas foram as definições que saíram de uma reunião realizada na tarde de ontem (31), no Palácio da Cidadania, entre integrantes da Prefeitura de Rondonópolis, da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir) e Câmara de Diretores Lojistas (CDL).

A empresa contratada pela Prefeitura de Rondonópolis iniciou, no fim de semana, o serviço de sinalização para implantação do projeto pela rua Dom Pedro II.

A medida, como já foi amplamente noticiado, gerou vários questionamentos e a resistência de comerciantes da região central, que temem ter prejuízos com uma possível perda de vagas de estacionamento de veículos.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Amoroso, explicou que a implantação dos corredores e das ciclofaixas em algumas vias da cidade são uma ação estrutural para melhorar o trânsito e tornar o transporte coletivo mais atrativo para a população.

Ressaltou ainda que o projeto atende o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, aprovado em 2020. Elaborado pelo engenheiro de transportes José Leonardo Alves Leite, o estudo teve como base um estudo de avaliação feita pelos dados apresentados pela então empresa Cidade de Pedra.

Questionado se a prefeitura está aberta a continuar discutindo a questão, o secretário respondeu que sim. “Não temos problema de discutir esta proposta, de participar de audiências públicas”, frisou, ressaltando que, inclusive, “já foi pauta de muita discussão.”