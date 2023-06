A população terá que aguardar, ainda, mais alguns meses para ver o Parque Natural Municipal de Rondonópolis (antigo Seriema) pronto. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) explicou que ainda precisa construir a via de acesso ao parque. Uma licitação para contratar uma empresa para executar a obra de abertura e pavimentação da rua deve ter data definida nos próximos 15 dias.

- Publicidade -

Segundo o secretário de Infraestrutura, Vinícius Amoroso, a parte interna do parque já foi totalmente finalizada, mas foi preciso fazer a desapropriação da área para construir a via de acesso. Com a desapropriação concluída, a equipe da Pasta está trabalhando no processo de licitação, que deve ser aberto em duas ou três semanas.

As obras do parque vêm se arrastando por vários anos. Anunciado oficialmente em 2013 pelo ex-prefeito Percival Muniz, a desapropriação da área foi concluída em 2015.

As obras, no entanto, tiveram início somente em 2019, quando depois de polêmicas ambientais e intervenção judicial, o prefeito José Carlos do Pátio anunciou novamente a criação do parque, que foi todo reformulado, abrangendo uma área com equipamentos voltados para o lazer e de uso coletivo menor. Grande parte da área municipal será de preservação ambiental, sem acesso público.

A partir de 2019, após serem iniciadas, as obras tiveram várias interrupções, e finalmente, foram concluídas em 2022, porém, o projeto original não previa a construção da via de acesso e nem a extensão da rede elétrica.

No mês passado, o Município implantou a rede elétrica no parque e para que seja inaugurado e aberto ao público, ainda depende da abertura e pavimentação da rua de acesso.