A Câmara Municipal realiza hoje (6), a partir das 16h, no plenário Ulysses Guimarães, uma audiência pública para discutir a implantação dos corredores de ônibus, ciclofaixas e ciclorrotas em diversas vias da cidade.

“Vamos aprofundar na análise do projeto e discutir os prós e os contras, visando alguns encaminhamentos que a Câmara deverá tomar”, antecipou o presidente da Comissão Permanente de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal, vereador Investigador Gerson (MDB).

De acordo com ele, devem participar da audiência representantes do Poder Executivo e das entidades ligadas ao comércio.

“É aberta (audiência) para todos que queiram participar da discussão destas mudanças pretendidas pela prefeitura no trânsito da cidade”, reiterou o vereador emedebista.

A empresa contratada pela Prefeitura de Rondonópolis iniciou, no fim de semana retrasado, o serviço de sinalização para a implantação do projeto pela rua Dom Pedro II.

Em seguida, pelo que foi divulgado pelo município, deve fazer o mesmo na Rua Rio Branco, também no trecho entre as avenidas Frei Servácio e Lions Internacional.

Pelo planejamento, estão previstos a implantação de 24km de corredores com faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo municipal e 22 km de ciclofaixas e ciclorrotas, somando as ruas: Dom Pedro II, Fernando Corrêa, Rio Branco, João Pessoa, Otávio Pitaluga, João Goulart, Rio Branco (trecho mão dupla).