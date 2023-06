Por iniciativa do presidente Júnior Mendonça (PT) vai acontecer na próxima segunda-feira (19), às 18 horas, no auditório da Câmara Municipal de Rondonópolis, a primeira Audiência Pública preparatória para iniciar as discussões referentes ao Plano Diretor do município.

Até o início da semana era aguardado o recebimento das duas minutas anexas ao projeto original de autoria do Poder Executivo, faltantes na Casa de Leis – Código de Posturas e o Código Ambiental, ambos entregues na última terça-feira (13).

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador Júnior Mendonça (PT), pretende dar amplitude aos debates envolvendo toda a sociedade civil organizada, entidades de classes, órgãos representativos do governo municipal e o cidadão comum.

Para tanto, o parlamentar convida a todos, estendendo o convite aos representantes da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (ACIR), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), aos clubes de serviço – Rotary, Lions Clube, Lojas Maçônicas, Ordem dos Advogados do Brasil-Subseção Rondonópolis, representantes do Poder Judiciário e Ministério Público, e todos os segmentos representativos a participar das discussões ampliadas.