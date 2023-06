A modernização do sistema semafórico de Rondonópolis terá que esperar mais. O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, informou ontem (13) ao A TRIBUNA que pediu o cancelamento da ordem de serviço à empresa vencedora da licitação realizada pela Prefeitura de Rondonópolis para fazer a instalação dos equipamentos, chamados de “semáforos inteligentes”, no quadrilátero central.

“Decidimos seguir a recomendação dos controladores internos da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (Setraci). Vamos encaminhar à Secretaria Municipal de Administração o pedido para que seja cancelado o contrato e anulada a licitação”, reiterou o secretário.

Lindomar adiantou que a pasta seguirá todas as orientações feitas pela Setraci na elaboração do termo de referência para realização de um novo processo licitatório, que será composto por uma equipe multidisciplinar. “Vamos fazer os ajustes recomendados pela Setraci para se realizar uma nova licitação o mais rápido possível”, frisou.

Ele ressaltou que houve uma divergência de entendimento entre os controladores e a equipe da Setrat que elaborou o termo de referência para licitação, que será anulada.

“Existem algumas dúvidas com relação às obras e os serviços. Os controladores entendem que deve ser de acordo com a resolução do Contran. Quem elaborou o termo de referência na Setrat entendia de maneira diversa. Infelizmente, a Controladoria não participa do processo antes da licitação. Agora, como analisaram e deram um parecer, assim faremos os ajustes necessários”.

A promessa de modernização do sistema semafórico da cidade já se arrasta há anos. Em 2020, o município chegou a anunciar uma licitação, que foi suspensa e acabou sendo realizada somente em 11 de outubro do ano passado.

Conduzida pela Secretaria Municipal de Administração, a licitação, que foi realizada por meio de pregão eletrônico, teve como ganhadora a empresa Kapsch. Pela bagatela de pouco mais de R$ 16 milhões, deveria instalar 65 pontos semafóricos com pórticos galvanizados, lâmpadas de LED e câmeras ocd de alta resolução.

Os equipamentos contavam também com tecnologia que permitiria estabilidade aos semáforos, em até duas horas em caso de queda de energia.

Com os novos equipamentos, a promessa era de se garantir a chamada “onda verde”, que mantém o sincronismo dos cruzamentos ao longo de uma rota, permitindo que os veículos trafeguem no corredor com o mínimo de paradas possíveis, principalmente em horários considerados de pico.

A expectativa inicial era de que os novos equipamentos fossem instalados ainda neste primeiro semestre do ano no quadrilátero central, em substituição aos que estão atualmente em funcionamento e geram uma série de reclamações.