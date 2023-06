Os deputados estaduais Thiago Silva (MDB), Wilson Santos (PSD) e Sebastião Rezende (UB), participaram, nesta segunda (26), de reunião realizada na Colônia Z3 com pescadores, lideranças políticas e locais e comunidade, em Rondonópolis, para tratar do Projeto de Lei 363/2023 do “Transporte Zero”.

- Publicidade -

O projeto encaminhado pelo Governo de Mato Grosso prevê a proibição do transporte, armazenamento e comercialização de pescado nos rios de Mato Grosso pelos próximos cinco anos.

Thiago reforçou o seu compromisso em defender quem o colocou na Casa de Leis que são os trabalhadores. “Eu aprendi, desde o berço, que o nosso trabalho tem o dever de atender os mais humildes e os trabalhadores. Na Bíblia, Jesus já pregava que devemos olhar pelos humildes e necessitados, e vejo que os nossos pescadores estão aflitos com o futuro de suas famílias. A pesca é uma profissão bíblica e a maioria dos apóstolos era pescadores. E o que os pescadores fazem, aprenderam com seus avós, com seus pais, e precisamos preservar e respeitar a história de cada pescador e cada trabalhador. Além disso, o projeto não tem um estudo técnico de viabilidade e isso nos traz grande preocupação”, disse o parlamentar.