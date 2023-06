A vacinação contra a influenza em Rondonópolis foi prorrogada pela Secretaria Municipal de Saúde e segue para toda a população até o dia 30 de junho.

A vacinação acontece em todos os postos de saúde das 7 às 11h e das 13 às 17h. Além do imunizante contra a gripe, a Secretaria de Saúde reforçou que a vacina bivalente contra a Covid-19 também está disponível em todos os postos de saúde.

O superintendente de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, Paulo Padin, voltou a destacar a importância da população se vacinar contra a influenza e também contra a Covid-19, especialmente, neste período do ano em que os casos de síndromes respiratórias e de Covid-19 tendem a aumentar.