Segundo a Prefeitura, as vagas em cadastro reserva serão para a educação, somente para pedagogos, e na área instrumental para fiscais e contadores. A previsão do Município é que as provas aconteçam no mês de setembro e as convocações sejam feitas ainda em dezembro deste ano.

A Prefeitura de Rondonópolis anunciou, ontem (16), que criou a Comissão Organizadora do Concurso Público e que pretende realizar as provas em setembro deste ano.

Segundo a secretária Municipal de Gestão de Pessoas, Carla Carvalho, que é a presidente da Comissão Organizadora do Concurso, o certame será realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que já está sendo contratada pela Prefeitura, após apresentar a proposta mais vantajosa ao poder executivo municipal.

A secretária destaca ainda que a projeção da Prefeitura é fazer as provas do concurso no mês de setembro, promover a homologação do certame em novembro e realizar as convocações ainda em dezembro deste ano, para que os convocados possam iniciar o trabalho no início do próximo ano letivo.

Ainda sem uma data determinada para o lançamento do edital, Carla explica que a Comissão Organizadora do Concurso Público deve dar início aos trabalhos com a realização das primeiras reuniões na próxima semana.

Compõem a Comissão, a secretária Municipal de Gestão de Pessoas, Carla Carvalho, como presidente, dois representantes da Secretaria Municipal de Educação, Íris Jaqueline Carneiro Pereira e Mônica Eunice Werner, um representante da Procuradoria Geral do Município, Tiago Braga Gama, e, um representante do Sispmur, Jacilene Santos Silva.