A ponte sobre o Rio Vermelho, na MT-270, que liga Rondonópolis aos municípios vizinhos de São José do Povo e Guiratinga, está preocupando motoristas por estar com rachaduras no asfalto e afundamento de parte de sua cabeceira.

- Publicidade -

Localizada a cerca de 10 km da área urbana de Rondonópolis, a ponte fica nas proximidades da região conhecida como Bajara. Em uma foto que circulou nas redes sociais, um morador da região faz um alerta para quem transita de carro e carretas pelo local.

Pela imagem, pode-se verificar rachadura de fora a fora na emenda da estrutura da ponte com a pista, inclusive com uma parte do asfalto afundando.

Apesar da manutenção da rodovia ser de responsabilidade do Estado, o secretário Municipal de Transporte e Trânsito do Município, Lindomar Alves, esteve no final da manhã de domingo no local, verificando a situação da ponte.