Um paciente com Parkinson, em Rondonópolis, passou por uma cirurgia neurológica de alta complexidade inédita na cidade. O procedimento foi garantido com recursos do Governo do Estado e realizado em um hospital privado de Rondonópolis pelos neurocirurgiões Altemar Lopes da Silva e Guilherme Froehner. A cirurgia consiste em um implante de marca-passo cerebral para mal de Parkinson.

O neurocirurgião Altemar Lopes da Silva explica que a estimulação cerebral profunda (DBS, sigla em inglês para Deep Brain Stimulation), é indicada para pacientes com doença de Parkinson que apresentam sintomas graves e incapacitantes que não estão sendo adequadamente controlados com medicamentos.