A Prefeitura prorrogou, mais uma vez, o decreto que declara situação de emergência no transporte coletivo do Município. O decreto 11.548, de 19 de junho de 2023, prorroga decreto de 2021 que declarou a emergência no transporte público e, com isso, a Prefeitura poderá renovar o contrato com a empresa Cidade de Pedra. O decreto garante a situação emergencial até 31 de dezembro deste ano.

Apesar de ter criado a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC), a Prefeitura vem mantendo a contratação da Cidade de Pedra. A empresa é a responsável por manter o serviço com a contratação de motoristas e fornecimento de bilhetagem eletrônica.

O sistema é, entretanto, gerido pela autarquia municipal. Atualmente, o contrato com a Cidade de Pedra tem valor de pouco mais de R$ 8 milhões, e vem sendo renovado a cada seis meses. O Município paga mais de R$ 1 milhão por mês à empresa.

A AMTC começou a atuar há um ano, em julho de 2022, mas pouca coisa mudou no transporte público local desde então. Com a Cidade de Pedra sendo contratada emergencialmente a cada seis meses, a mudança na prática, ocorreu somente na frota de veículos.