A aparição de uma onça parda na Avenida Otaviano Muniz no bairro Vila Goulart em Rondonópolis na noite desta segunda-feira (26), que foi filmada por moradores que passavam pela região, ganhou grande repercussão na cidade. Isso porque não é comum a aparição desse tipo de animal silvestre na área urbana.

A presença da onça em uma via movimentada da cidade e utilizada por um grande número de pessoas para caminhadas e lazer levantou questionamentos sobre a segurança na região, bem como no Parque Natural Municipal de Rondonópolis, antigo Seriema, que será aberto no local. (Acompanhe a reportagem completa na edição desta quarta-feira (28) do A TRIBUNA)