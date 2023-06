O presidente da Câmara Municipal, vereador Junior Mendonça (PT), informou à reportagem que determinou a apuração do que ocorreu na tramitação do protocolo de resposta da gestão do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) ao requerimento de informações referentes ao saldo das contas bancárias do município. O requerimento de informações aprovado no legislativo rondonopolitano foi de autoria da Mesa Diretora.

- Publicidade -

“Mandei apurar o que ocorreu”, pontua o presidente da Casa de Leis. Conforme o A TRIBUNA noticiou, ontem (21), o Executivo Municipal afirmou para este jornal que não deixou de encaminhar à Câmara, dentro do prazo legal, as informações solicitadas no requerimento aprovado no legislativo municipal no dia 17 de maio e protocolado na Prefeitura no dia 19 de maio.

Na nota, a administração municipal afirma que no dia 6 de junho foram protocolados pelos secretários Rafael Arenhardt e Rodrigo Lopes as informações relacionadas às suas respectivas pastas.

Além disso, conforme o Paço, no dia seguinte (7), a secretária Municipal de Governo, Ione Rodrigues, “também encaminhou expediente à Câmara, reforçando as respostas anteriormente apresentadas pela Secretaria de Finanças e Planejamento, descartando assim, qualquer hipótese de falta de atendimento ou manifestação por parte do Município”.