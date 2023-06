O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) emitiu uma recomendação para que o Governo do Estado adote providências quanto aos pacientes que necessitam de home care após receberam alta médica de internação no Hospital Regional de Rondonópolis e não estão recebendo o serviço. A Promotoria quer que o Estado elabore um fluxo de atendimento para esses pacientes em um prazo de 10 dias.

A recomendação, assinada pela promotora de Justiça Joana Bertoni Ninis, solicita também ao Governo do Estado que mantenha a internação dos pacientes que necessitem de home care até que o serviço passe a atendê-los com toda a estrutura necessária para a continuidade no tratamento domiciliar.

Conforme a Promotoria da Cidadania, o MPMT vem recebendo reiteradamente casos de pacientes que necessitam de home care solicitando que o serviço seja providenciado e aponta que o Hospital Regional de Rondonópolis vem dando alta médica aos pacientes sem primeiro fornecer o serviço de home care, “bem como coagindo familiares a deixarem o hospital”.