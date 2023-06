O Lions Clube Rondonópolis completa 50 anos de fundação no próximo dia 29 de junho e, em comemoração pelo Jubileu de Ouro, realiza neste sábado (17) uma cerimônia com homenagens e um jantar dançante. O evento, que acontece no Espaço Florata, terá início às 19h30 com a cerimônia de comemoração e homenagens com o jantar na sequência.

O Lions Clube Rondonópolis foi o primeiro fundado na cidade por um grupo de 16 pessoas, e, em seu início, contava com cerca de 50 associados. Desde o início, o Lions atuou em função de levar melhorias para a cidade e a vida das pessoas.

Entre as principais ações desenvolvidas ao longo dos anos, têm destaque a construção da escola profissionalizante do Senai, da creche Nossa Senhora do Amparo, construção da Apae e da unidade educacional pró-menor, que hoje abriga a Casa Esperança.

Hoje, o Lions Clube Rondonópolis ainda mantém o banco gratuito de cadeira de rodas, que fornece equipamentos para auxiliar na mobilidade como andadores e bengalas, além das cadeiras de rodas para as pessoas que não podem adquirir uma.

Desde que este trabalho teve início, o membro do Lions Clube Rondonópolis, Manoel Ramos Closs, explica que 1.500 pessoas já foram beneficiadas. Ele destaca ainda que atualmente o clube troca materiais recicláveis para aquisição de fraldas geriátricas que são entregues para os idosos.

“Percebemos que a maior parte das pessoas que precisava das cadeiras de rodas, dos andadores, eram idosos, e muitos precisavam de fraldas geriátricas, e começamos esse trabalho também”, disse.

O leonino Rogis Silva acrescenta que o banco de cadeira de rodas já existe há 16 anos e o Lions Clube Rondonópolis também conta com um projeto de incentivo à leitura com oferta de livros gratuitos.