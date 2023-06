Em fim de contrato com o Benfica de Portugal, a rondonopolitana Ana Vitória trocará de ares na próxima temporada. O destino da meia, de 23 anos, a partir de julho deste ano, inclusive, já teria sido escolhido: Paris Saint-Germain (PSG), segundo informações apuradas pelo A TRIBUNA.

- Publicidade -

Convocada para o período de preparação da seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para a Copa do Mundo Feminina, que será disputada no final de julho, na Austrália e na Nova Zelândia, a jogadora rondonopolitana era pretendida por vários clubes da primeira prateleira do futebol feminino.

Com o vínculo válido com o Benfica até 30 de junho, Ana Vitória desembarcou em Portugal há quase cinco anos, na temporada 2018/19, vinda do Corinthians, onde havia se destacado. Pela equipe encarnada, Ana Vitória levantou 10 troféus de competições disputadas em terras lusitanas.

Após este período vitorioso no clube da Luz, Ana Vitória avaliou que, mesmo sentindo um enorme carinho pelo Benfica e também pela cidade de Lisboa, onde se sentia em “casa”, era preciso buscar um novo desafio para a sua carreira, com a possibilidade de lutar pela conquista da Liga dos Campeões, segundo uma fonte ouvida pelo A TRIBUNA.

Após sondagens de vários clubes europeus, de países como Espanha, Itália e Inglaterra, ela escolheu o gigante francês, com quem já estaria em conversas definidas, faltando apenas a assinatura de contrato.

A reportagem apurou que ainda não tem data definida para assinatura, já que a atleta está com o grupo de jogadoras chamadas pela técnica Pia Sundhage para um período de treinamentos, na Granja Comary, antes da lista final com as 23 que vão para o Mundial, prevista para sair no dia 28.

HISTÓRICO

Filha do casal Valdemar Nestor Filho e Magdaleide Klimachewski, Ana Vitória, apaixonada por futebol, iniciou no esporte com apenas cinco anos, na escolinha do Caiçara Tênis Clube.

Com oito anos, ela foi para o REC, onde jogava na escolinha com meninos. Talento precoce, em 2017, ela se transferiu para o Corinthians, onde realizou o sonho de vestir a camisa do seu clube do coração.

No Timão, a rondonopolitana disputou 57 partidas, em duas temporadas, conquistando os títulos de campeã Brasileira de 2018 e da Libertadores de 2017.