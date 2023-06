As obras para a implantação da sinalização das ciclofaixas, ciclorrotas e corredores exclusivos à circulação de ônibus do transporte coletivo municipal, previstas para várias vias da cidade, estariam, extraoficialmente, suspensas temporariamente, segundo apurou o A TRIBUNA.

O pedido para que a prefeitura de Rondonópolis suspendesse as obras, por pelo menos 15 dias, foi feito pela Câmara Municipal, a fim de que o tema possa ser melhor discutido e realizado um estudo técnico mais aprofundado do projeto proposto.

Conforme noticiou A TRIBUNA, a Câmara Municipal informou que, através do gabinete da presidência, protocolou na Prefeitura de Rondonópolis, na sexta-feira (9), um ofício reiterando o pedido de suspensão, que foi o encaminhamento da audiência pública realizada no legislativo municipal, no dia 6.

Outro pedido já havia sido encaminhado ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB) no dia 30 de maio, também por meio de ofício, após reunião com integrantes de entidades empresariais do município, que temem ter prejuízos com a perda de vagas de estacionamento na região central.

O pedido foi ignorado pela gestão municipal e as obras de sinalização das faixas, que começaram pela Rua Dom Pedro II, no trecho entre as avenidas Lions Internacional e Frei Servácio, continuaram.

Depois de apresentar o segundo pedido, o presidente da Câmara, vereador Júnior Mendonça (PT), adiantou que, caso o prefeito desconsiderasse, o Legislativo poderia apresentar um Projeto de Lei mudando o Plano de Mobilidade Urbana, aprovado em 2020.

Com isso, assegurando que quaisquer alterações abruptas somente sejam permitidas depois de aprovado o Plano Diretor, que está em tramitação no Legislativo.