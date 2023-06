A rondonopolitana Ana Vitória foi convocada para a Copa do Mundo Feminina 2023, que será disputada na Austrália e Nova Zelândia, a partir do dia 20 de julho. A lista das 23 convocadas foi divulgada pela técnica Pia Sundhage, na tarde de ontem (27). A meio-campista se emocionou ao acompanhar a convocação pela TV, ao lado da família e amigos, em Rondonópolis.

- Publicidade -

Filha do casal Valdemar Nestor Filho e Magdaleide Klimachewski, Ana Vitória chegou em Rondonópolis na madrugada de anteontem (26) para aguardar o anúncio da treinadora, depois de passar por um período de testes na Granja Comary, Centro de Treinamentos da Seleção Brasileira, em Teresópolis (RJ).

Ana Vitória, segundo informações de familiares, deve ficar na sua cidade natal até esta sexta-feira (30), quando viaja para se juntar com as outras jogadoras convocadas, visando iniciar os preparativos para a Copa do Mundo. A estreia do Brasil será em 24 de julho, diante do Panamá. Na sequência, encara a França, no dia 29, e a Jamaica, dia 2 de agosto.

“Que sensação indescritível poder disputar a primeira Copa do Mundo pelo nosso Brasil… um sonho que agora é real. Estou feliz!”, escreveu a jogadora, agradecendo as mensagens e felicitações recebidas por sua convocação.

Para seu pai e grande incentivador, a convocação da filha para disputar a Copa Mundo é a coroação de vários anos de trabalho e dedicação de Ana Vitória, uma apaixonada pelo futebol e que iniciou a sua trajetória com apenas cinco anos, na escolinha do Caiçara Tênis Clube e, aos oito, passou a treinar no REC, com meninos.

RELAÇÃO DE CONVOCADAS:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila Rodrigues (Santos).

Defensoras: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Tamires (Corinthians), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF) e Rafaelle (Arsenal).

Meio-campistas: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Duda Sampaio (Corinthians), Andressa Alves (Roma), Luana (Corinthians) e Ana Vitória (Benfica).

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Kerolin (North Carolina Courage), Nycole (Benfica), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride).

Suplentes: Tainara (Bayern de Munique), Aline (Ferroviária) e Angelina (OL Reign).