O secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, confirmou ao A TRIBUNA, ontem (21), que entregou o cargo ao prefeito José Carlos do Pátio.

“Na segunda-feira (19), por volta das 17h, encaminhei ao prefeito o meu pedido de exoneração em caráter irrevogável”, disse Lindomar, colocando um ponto final nas especulações que surgiram nos últimos dias sobre um possível pedido de demissão dele do comando da pasta, que assumiu em outubro de 2021.

Até ontem, Pátio não havia se manifestado, oficialmente, sobre o pedido de demissão do seu atual secretário de Trânsito que, segundo ele, foi motivado para cuidar da sua saúde.

“Preciso cuidar de mim e da minha família”, atestou, revelando que está com alguns problemas de saúde e necessita de tempo para tratar. “A pasta exige atenção 24 horas. Então, decidi deixar a secretaria para dedicar ao meu tratamento”.

Ele afirmou que, mesmo deixando a pasta, continua fazendo parte do grupo político de Zé do Pátio. Além disso, negou que a sua saída tenha tido como gota d’água a recente reunião com o deputado Cláudio Ferreira (PTB), que faz oposição ao prefeito e se comprometeu a encaminhar uma emenda de R$ 500 mil para viabilizar um estudo técnico sobre a construção de viadutos e outras obras necessárias para melhorar o fluxo de trânsito na cidade.

“Não senti mal-estar algum com o prefeito. Aliás, não estive somente com o deputado Cláudio, busquei também a ajuda de outros parlamentares da cidade para viabilizarmos intervenções necessárias no trânsito da cidade”, destacou, admitindo, porém, que no ‘entorno’ de Pátio muitos não gostaram da ação dele [encontro com Cláudio Ferreira]. “Mas, isso não me incomodou”.

Mesmo sem ver a implantação da modernização do sistema semafórico da cidade, da fiscalização eletrônica e do pátio de apreensão, que traçou como meta quando aceitou o convite do prefeito, Lindomar disse que deixa o cargo com o sentimento de ter feito tudo o que esteve ao seu alcance.

“Entre o ideal e o possível, eu fiz tudo o que foi possível para implementar estas medidas importantes para a melhoria do trânsito da cidade. Deixo, então, o cargo para voltar, após minhas férias (50 dias) a que tenho direito, a exercer as minhas funções de fiscal de Meio Ambiente”, citou o secretário demissionário.

“Até o prefeito me exonerar, que gostaria que acontecesse antes de sair de férias, no dia 3 de julho, sigo ainda trabalhando na Setrat com o mesmo afinco de sempre”, afirmou.